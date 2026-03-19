AperiNo, alla Ferrovia i Comitati per il No discutono sulla Riforma Nordio.

AVELLINO- “AperiNo” , l’ evento organizzato dai Comitati per il No alla Riforma Nordio (Società Civile, Giusto Dire no e Avvocati per il No) questo pomeriggio alle 18 presso l’hub Avellino Scalo. “Parliamone insieme è giusto dire NO al Referendum costituzionale. Introduce e modera:Pierluigi Melillo Direttore Otto Channel. Intervengono: Pasquale Acone, Avvocato civilista del foro di Avellino; Michela Troisi Docente di Diritto Costituzionale presso l’università Federico ll di Napoli; Carlo Longobardo Docente di Diritto Penale presso l’università Federico lIl di Napoli; Daniela De Stefano, Praticante Avvocato del Foro di Avellino; Guglielmo Scarlato, avvocato penalista del Foro di Salerno; Diego Dinardo, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e componente della giunta ANM di Napoli.