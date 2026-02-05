Referendum, Airoma: la riforma Nordio rafforza la terzietà del giudice

NAPOLI- “Una riforma che anche se non è la migliore delle riforme possibili va incontro ad una necessita’, che e’ quella forse di cambiare. Una necessità che e’ avvertita anche da molti magistrati. Soprattutto io credo che vada anche incontro ad un’esigenza oggettiva, quella di rafforzare la terzietà del giudice”. Sono le parole affidate al Tgr Campania dall’ex Procuratore di Avellino, ora alla guida della Procura di Napoli Nord, Domenico Airoma. Il magistrato sostiene la riforma Nordio. Una posizione che, anche alla luce della sua audizione in Commissione prima del via libera alla modifica costituzionale dell’ordinamento giudiziario, sembrava già piuttosto evidente. Tra l’altro Airoma partecipera’ il prossimo 20 febbraio ad un’ iniziativa dei Comitati Civici per il Si’, organizzata al Gran Hotel Vesuvio di Napoli.
Redazione Irpinia
