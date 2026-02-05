Giovani ANCE Campania ad Avellino: edilizia, scuole e IA al centro dei lavori

Il tour itinerante del Consiglio Generale del Gruppo Giovani ANCE Campania è approdato, nella giornata odierna, ad Avellino, presso la sede provinciale di ANCE e dei Giovani Costruttori irpini. Una scelta accolta con favore dalla presidente regionale Alessandra Supino, che ha raccolto l’invito del presidente di ANCE Giovani Avellino Mirko Marsella a portare in Irpinia i rappresentanti delle imprese under 40 del settore edile.

La riunione, aperta alle 11:30, ha visto la partecipazione di una trentina di imprenditori provenienti da tutte le province campane. Al centro del confronto diversi temi strategici: dalle attività formative ai progetti con le scuole, fino all’approfondimento dedicato all’intelligenza artificiale applicata all’edilizia. Il Consiglio ha inoltre discusso alcune modifiche tecniche al regolamento regionale che disciplina l’operatività del gruppo giovanile. Particolare attenzione è stata riservata al progetto “Macroscuola”, relativamente al quale le scuole irpine si confermano tra le più attive, con quattro classi iscritte: tre provenienti da Montella e una da Ariano Irpino. I loro lavori saranno valutati prima a livello regionale e, in caso di selezione, presentati alla fase nazionale.

Durante l’incontro, è stato evidenziato quanto la partecipazione attiva dei giovani rappresenti un elemento decisivo per garantire continuità alle aziende del territorio e per favorire il ricambio generazionale attraverso un approccio strutturato e condiviso.

Nel suo intervento, il presidente Marsella ha ringraziato la presidente Supino e tutti i presenti, evidenziando il ruolo storico della territoriale irpina nei processi di sviluppo di ANCE Giovani Campania.

Tra gli obiettivi futuri, la volontà di portare proprio ad Avellino una delle prossime riunioni del Consiglio Nazionale Giovani ANCE, occasione per valorizzare il territorio e la tradizione costruttiva radicata nella provincia.