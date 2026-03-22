Referendum: affluenza al 14% alle ore 12. In Campania e Irpinia dato più basso

Urne aperte in tutta Italia per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. I primi dati ufficiali, relativi alle ore 12:00, delineano un quadro di partecipazione moderata a livello nazionale.

I dati dell’affluenza

A mezzogiorno, l’affluenza media in Italia si attesta al 14%. Il dato appare meno brillante nel Mezzogiorno: in Campania la partecipazione scende al 10%, una percentuale che si riflette identica anche in Irpinia. In controtendenza rispetto al dato provinciale è il capoluogo: ad Avellino città, infatti, l’affluenza registrata è del 14%, perfettamente in linea con la media nazionale.

Come si vota e l’assenza del quorum

Al centro della consultazione c’è la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, nota come riforma Meloni-Nordio.

Le modalità di voto sono semplici:

Barrare il SÌ: se si intende confermare la riforma e renderla definitiva.

Barrare il NO: se si desidera respingere la modifica costituzionale, mantenendo l’ordinamento attuale.

È fondamentale ricordare che, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum (la soglia del 50%+1 degli aventi diritto). Il risultato sarà considerato valido indipendentemente dal numero dei votanti: a determinare l’esito della consultazione sarà esclusivamente la maggioranza dei voti validi espressi.