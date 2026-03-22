La super modella irpina Ines Trocchia ancora in primo piano

La supermodella di Sperone Ines Trocchia è protagonista di due importanti progetti editoriali internazionali che ne confermano la crescente visibilità nel panorama fashion globale. Ines è la nuova cover star di FHM USA (For Him Magazine), una delle riviste maschili più note e diffuse a livello internazionale, punto di riferimento per moda, lifestyle e cultura pop. Per l’occasione, la testata le dedica un servizio esclusivo accompagnato da una descrizione che ne evidenzia il posizionamento globale: “Il fuoco italiano incontra un’icona globale. Ines Trocchia conquista la cover di FHM USA con una presenza impossibile da ignorare — una bellezza naturale, una sicurezza indiscutibile e quell’energia distintiva che l’ha resa uno dei volti più magnetici del momento. Da Milano al palcoscenico internazionale, Ines non segue le tendenze — le definisce. Questa cover è una dichiarazione: audace, femminile e dichiaratamente potente.” Parallelamente, Ines appare anche su Vogue Cina, selezionata per un editoriale che ne valorizza versatilità e presenza scenica, confermando l’interesse delle principali piattaforme moda nei suoi confronti. Due progetti diversi ma complementari che raccontano un percorso in evoluzione, dall’Italia al mercato globale.
Redazione Irpinia
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