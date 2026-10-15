“Reddito di restanza”: 1.000 euro al mese ai giovani che restano nei borghi

Per contrastare lo spopolamento, la Regione Campania potrebbe introdurre un assegno mensile di 1.000 euro, erogato per due anni, destinato ai giovani che scelgono di non abbandonare (o di fare ritorno) nei piccoli comuni sotto i 2.000 abitanti.

La misura, contenuta in una proposta di legge firmata dai consiglieri regionali M5S Raffaele Aveta e Nino Simeone, premia la cosiddetta “restanza attiva”: il beneficio economico è vincolato all’impegno concreto del beneficiario in progetti di utilità per la comunità locale. L’obiettivo finale è rivitalizzare i territori interni, montani o periferici della regione, trasformando la scelta di rimanere in un’opportunità di sviluppo e coesione sociale.