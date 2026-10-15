Truffe agli anziani, il questore Picone: fenomeno odioso, forte attenzione dalla Procura

LAURO- “Un fenomeno odioso sul quale c’è una forte attenzione da parte della Procura, in questo caso la Procura della Repubblica di Avellino”. Sono queste le parole del questore di Avellino Pasquale Picone sulle truffe agli anziani, questa mattina a Lauro per un incontro istituzionale con il sindaco Rossano Sergio Boglione insieme al nuovo dirigente del Commissariato di Ps di Lauro, il commissario Gianmarco Galdo. Una visita in Municipio che arriva il giorno dopo l”ennesimo colpo sferrato dalla Polizia ai truffatori di anziani in trasferta dal napoletano in Irpinia. Tre arresti che seguono ai due di qualche giorno prima sempre a Lauro. Il questore è stato accolto dal primo cittadino Rossano Boglione e dagli amministratori. Una visita veloce al Museo Nobile e un confronto con il sindaco e il nuovo dirigente del Commissariato.

Dottore Picone, partiamo proprio da questa circostanza. Oggi e’ a Lauro per presentare il nuovo dirigente del Commissariato. Proprio ieri negli ultimi giorni avete sferrato due grossi colpi ai truffatori di anziani. Si tratta di un reato odioso. Il contrasto resterà forte su questo reato di particolare allarme sociale?

“Assolutamente sì, è un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino, che ha delegato Il Commissario di pubblica sicurezza di Lauro ad effettuare una serie di accertamenti che poi hanno portato la Procura a richiedere ed ottenere dal Gip delle misure cautelari, tre in particolare. Certamente continuiamo ad attenzionare questo fenomeno. E’ un fenomeno odioso e c’è una forte attenzione da parte della Procura competente, che in questo caso e’ la procura della Repubblica di Avellino”.

Lei torna in questo territorio che conosce benissimo, perché ha diretto il commissariato per per molti anni. Di recente ci sono stati altri segnali della recrudescenza della criminalita’ organizzata, una riorganizzazione di una criminalità che non perde colpi, nonostante gli arresti e i colpi che avete assestato in questi anni?

“Guardi, la situazione e’ sicuramente migliore rispetto al passato. L’attenzione è alta sia la parte della procura ordinaria che da parte della Direzione Distrettuale Antimafia e noi continuiamo nella nostra attività”

Il Sole 24 Ore ha pubblicato i dati relativi all’indice di criminalità sul territorio, sono numeri in miglioramento. Un risultato che vi solleva da un lato ma ci sono anche reati come usura ed estorsione su cui le poche denunce possono rappresentare una diffidenza da parte delle vittime a collaborare?

“Il discorso dell’analisi dei dati, ovviamente, poi la fate voi giornalisti.

Noi sicuramente ne teniamo conto, ma la nostra attenzione è e deve essere un’attenzione giornaliera di vicinanza alla collettività e una sinergia con la collettività al fine di migliorare l’ azione di contrasto rispetto a determinati fenomeni delittuosi e farci percepire una sicurezza in miglioramento come lo è oggettivamente, come emerge dai dati che lei ha citato

Sul discorso dell’usura e delle estorsioni sono aumentate il numero delle denunce della estorsioni. Questo è un dato positivo perché aumenta la fiducia nelle forze dell’ordine e aumenta anche con un’azione di contrasto concreta che poi porta ad identificare a denunciare e ad arrestare gli autori di questi reati.

Un’ultima cosa. Qual e’ lo stato di salute della pubblica amministrazione in questa provincia rispetto ai tentativi e sicuramente sono sempre a tanti, di infiltrazione da parte della criminalita’ organizzata?

Guardi io sull’argomento rimanderei la sua domanda all’Autorità Giudiziaria più che a farla a me. C’è un’attenzione forte da parte dell’Autorità Giudiziaria anche su quest’ambito. Aerre