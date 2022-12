Rapporto sul settore del gioco d’azzardo online in Italia 2020-2022

Il mercato del gioco d’azzardo ha visto molti cambiamenti in Italia e le entrate lorde del gioco d’azzardo hanno raggiunto record dopo record alla fine del 2021 e nel primo trimestre del 2022. Tuttavia, questa impressionante crescita del reddito non è facile, poiché il paese deve affrontare molte sfide.

L’Italia è tra i molti paesi con tasse sulle vincite, il 22% per le scommesse sportive e il 20% per i giochi d’azzardo. Anche con queste regole aggiuntive, gli italiani si impegnano ancora in attività di gioco d’azzardo. Le entrate lorde del gioco d’azzardo del paese nel 2020 sono state le seconde più alte in Europa dopo il Regno Unito.

Le entrate complessive del gioco d’azzardo sono in aumento

A causa delle crescenti entrate del settore del gioco d’azzardo online, in Italia è un ottimo posto e momento per investire nel suo sviluppo e introdurre più concorrenti nel mercato italiano. Sebbene il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo stia causando qualche problema, è chiaro che gli investitori internazionali scommettono sull’Italia come paese favorevole al gioco d’azzardo e scelgono di investire nel futuro della sua industria del gioco d’azzardo.

Inoltre il team creativo di Casino Alpha ha condiviso i propri dati statistici riguardanti il mercato del gioco d’azzardo online in Italia, che risulta aver aggiunto oltre 49 miliardi di euro nel 2020, un aumento annuo di 13 miliardi di euro.

All’inizio del 2022 le entrate lorde del gioco d’azzardo del casinò online sono raddoppiate e hanno superato i punti più alti del 2020 e del 2021. Fino al 2023 gli esperti non mostrano tutte le statistiche del 2022 perché l’anno non è ancora finito, ma hanno confermato che il settore è ancora in rapida espansione.

Cosa preferiscono gli italiani?

Gli italiani amano anche il calcio e le scommesse sportive. Alla fine del 2021, il solo fatturato delle scommesse sportive online era di circa 125 milioni di euro. Ciò evidenzia una diminuzione di 52 milioni di Euro rispetto all’anno precedente. Il massimo storico è stato raggiunto nel febbraio 2021 con quasi 185 milioni di euro dopo la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Oltre alle scommesse online, numerosi italiani stanno scommettendo nei negozi di scommesse fisiche. Le scommesse al dettaglio hanno contribuito per circa 80 milioni di euro. Ciò porta la fine del 2021 a un totale di 204 milioni di euro.

Gli italiani sono più interessati alle scommesse su competizioni più significative come la UEFA, la FIFA o la Coppa del Mondo. Pertanto, il 2022 potrebbe vedere un altro record mentre la Coppa del Mondo si sta giocando.

Un altro fatto interessante è che Napoli ha il più alto GGR dalle scommesse sportive nel 2022. Fino a settembre 2022 gli scommettitori del Napoli hanno ottenuto le entrate lorde del gioco d’azzardo a circa 84,4 milioni di euro.

I giochi di slot sono un fenomeno mondiale che ha raggiunto anche il cuore degli italiani. Le slot online hanno raggiunto un punto culminante che ha portato un totale di 166 milioni di euro di entrate alla fine del 2021. I tornei di poker hanno portato 9,3 milioni e hanno avuto il loro mese migliore nell’aprile 2022. Anche se il confronto può essere visto come un fair, è abbastanza comune vedere più persone che scelgono le slot rispetto ad altri giochi d’azzardo.

Cosa ci riserva il futuro?

I casinò online e il gioco d’azzardo, in generale, si evolvono da un giorno all’altro. Da quando il primo casinò online è stato creato all’inizio del 2000, il mercato non ha mai smesso di crescere. Bettin attraverso telefoni o tablet è la norma oggi, ma VR, AI e AR sono vicini a cambiare il settore. Le persone useranno occhiali VR e giocheranno a poker in una realtà virtuale che assomiglia ai migliori casinò terrestri di Monaco o Las Vegas.

Sfortunatamente, al giorno d’oggi, il governo italiano ha osservato una crescita allarmante dei siti web di gioco d’azzardo illegali durante gli anni della pandemia. Non solo, ma più persone hanno notificato alla polizia varie truffe che alcuni di questi casinò illegali stavano facendo.

Anche se l’Italia ha un organismo di regolamentazione del gioco d’azzardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), i problemi non sono scomparsi abbastanza velocemente. Lottomatica ha avvertito le autorità che il mercato del gioco d’azzardo illegale potrebbe raggiungere un aumento di 20 miliardi di euro entro la fine del 2022. Ciò significa che i casinò illegali supererebbero i bookmaker autorizzati con quasi 3 miliardi di euro.

Nel 2021 il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale, il senatore Mauro Maria Marino, ha dichiarato che l’Italia aveva bisogno di nuove riviste, aggiornate leggi sul gioco d’azzardo.

Il governo italiano deve fare leggi migliori e fermare le attività di gioco d’azzardo illegali. Le autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo devono fare campagne e pubblicizzare piattaforme di scommesse più sicure e far sì che le persone scelgano saggiamente e si fidino di loro.

Il futuro ha sicuramente bisogno di più statistiche e dati sui giocatori italiani e sul loro comportamento e preferenze. Questo tipo di ricerca richiede tempo, ma aiuta le autorità a costruire un ambiente di gioco più sicuro e più denaro fiscale legale per la crescita del paese.