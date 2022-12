A Montaperto un nuovo defibrillatore consegnato dall’amministrazione comunale per la comunità

Nel pomeriggio di ieri, 8 dicembre, presso la Piazza Regina Elena di Montaperto, è stato installato un nuovo defibrillatore.

Il prezioso strumento salvavita, già presente a Montemiletto in Via Roma ed al Viale degli Astronauti, è stato consegnato dall’Amministrazione comunale a beneficio della Comunità, a servizio di una vasta area strategica del territorio, alla presenza del 118 di Montemiletto, dell’ANPAS di Montemiletto, della Polizia Locale e della Parrocchia, che si ringraziano per la partecipazione.

L’iniziativa è stata possibile grazie ad una donazione effettuata in favore del Comune.

A breve, a cura dell’Amministrazione comunale, sarà organizzato un corso BLSD per acquisire le nozioni per il primo soccorso in caso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.