Rapine in villa, l’inchiesta passa ad Avellino: domani tre indagati davanti al Gip

AVELLINO- L’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino su due violente rapine in villa avvenute nel giugno 2023 ad Atripalda e Grottaminarda passa per competenza territoriale all’ufficio inquirente guidato da Domenico Airoma. O meglio torna, visto che una parte dell’indagine chiusa per ora con 4 arresti e 6 indagati era stata già sviluppata da Avellino. Gli atti dell’indagine beneventana coordinati dal pm Colucci e approdati due giorni fa alla notifica della misura cautelare firmata dal Gip di Benevento nei confronti di quattro indagati (tre serbi ed un italiano) sono già a Piazza D’Armi, dove in meno di dodici ore, dopo che il Gip sannita aveva dichiarato la sua “incompetenza per territorio”, il Gip Marcello Rotondi ha emesso una misura bis nei confronti degli indagati. Così domani mattina dovranno comparire nel carcere di Bellizzi Irpino davanti al magistrato avellinese per l’interrogatorio di garanzia. I tre indagati sono difesi dagli avvocati Ciro Baiano e Antonio Leone.

LE INDAGINI

Le indagini sulle due vio­len­te ra­pi­ne in abi­ta­zio­ne con se­que­stro di per­so­na ed una ten­ta­ta ra­pi­na, com­mes­se ai danni di un farmacista di Atri­pal­da e di un imprenditore di Grot­ta­mi­nar­da nel mese di giu­gno del 2023. L’at­ti­vi­tà dei Carabinieri del Nucleo In­ve­sti­ga­ti­vo di Avellino è sta­ta con­dot­ta at­tra­ver­so l’a­na­li­si mas­si­va del­le im­ma­gi­ni ri­pre­se dai si­ste­mi di vi­deo­sor­ve­glian­za pub­bli­ci e flus­si te­le­ma­ti­ci e te­le­fo­ni­ci, in­ter­cet­ta­zio­ni te­le­fo­ni­che e am­bien­ta­li, non­ché con il con­tri­bu­to del Re­par­to Ca­ra­bi­nie­ri In­ve­sti­ga­zio­ni Scien­ti­fi­che di Roma per gli aspet­ti di com­pa­ra­zio­ne dat­ti­lo­sco­pi­ca. Sono sta­ti così rac­col­ti gra­vi in­di­zi di col­pe­vo­lez­za a ca­ri­co dei quat­tro sog­get­ti rag­giun­ti dal­l’or­di­nan­za cau­te­la­re, in re­la­zio­ne ad una ra­pi­na con se­que­stro di per­so­na e le­sio­ni e ad una ten­ta­ta ra­pi­na con le­sio­ni av­ve­nu­te on due abi­ta­zio­ni di Atri­pal­da e ad una ra­pi­na con se­que­stro di per­so­na e le­sio­ni av­ve­nu­ta ln un’a­bi­ta­zio­ne di Grot­ta­mi­nar­da a di­stan­za di po­chi gior­ni. In en­tram­bi i casi di ra­pi­na con­su­ma­ta, le vit­ti­me sono sta­te Im­mo­bi­liz­za­te e le­ga­te ai pol­si ed alle ca­vi­glie, mi­nac­cia­te di mor­te e per­cos­se con armi al fine di far­si con­se­gna­re de­na­ro con­tan­te, mo­ni­li d’o­ro e pre­zio­si; nel cor­so del­l’e­pi­so­dio de­lit­tuo­so av­ve­nu­to in Grot­ta­mi­nar­da, alle per­so­ne of­fe­se sono sta­ti sot­trat­ti an­che nu­me­ro­si ef­fet­ti ban­ca­ri per un In­gen­te va­lo­re, suc­ces­si­va­men­te par­zial­men­te se­que­stra­ti su tut­to il ter­ri­to­rio na­zio­na­le al momento dell’incasso.