Metro Leggera, la Procura acquisisce nuovi atti al Comune

AVELLINO- La Procura di Avellino torna a Piazza Del Popolo per ampliare le acquisizioni relative alla Metro Leggera, la tanto attesa e in realtà poco utilizzata filovia su cui già nelle settimane scorse i magistrati dell’ufficio inquirente guidato da Domenico Airoma avevano concentrato le attenzioni con una prima serie di atti richiesti agli uffici comunali. Questa mattina al Comune sono tornati per eseguire un decreto di esibizione degli atti firmati dal pm che conduce gli accertamenti, il sostituto procuratore Luigi Iglio, gli agenti della Digos di Avellino, che già avevano avuto la prima delega di acquisizione. Nel mirino dei magistrati tutta la documentazione relativa alla gestione e ai costi della Metro Leggera, in particolare dal momento in cui è stata attivata. Molto probabile che quella di stamattina sia una acquisizione legata agli sviluppi della prima attività che è stata condotta dagli inquirenti, dunque un approfondimento della vicenda da parte dei magistrati di Piazza D’Armi. L’inchiesta della Procura di Avellino dunque procede anche su questo capitolo della gestione per la cosidetta “Metro Leggera”.

Aerre