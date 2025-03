Rapina a portavalori, Tramaglino chiede maggiore sicurezza e scorta delle Forze dell’Ordine

A seguito dell’assalto e della rapina a un portavalori avvenuti questa mattina sulla strada statale 655 Bradanica, nel tratto che collega Candela, Foggia, all’area industriale di San Nicola di Melfi, interviene il Segretario nazionale vigilanza privata Fesica Confsal, Lorenzo Tramaglino.

“La storia si ripete costantemente su alcune arterie stradali del nostro territorio – commenta Tramaglino – e ciò dimostra quanto queste vie siano vulnerabili agli attacchi criminali, spesso al centro di episodi simili. Questo nuovo assalto, che ha visto l’utilizzo di esplosivi per scardinare le aperture del furgone portavalori e l’esplosione di colpi di arma da fuoco, rappresenta l’ennesima dimostrazione della necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza delle operazioni di trasporto valori”.

Tramaglino esprime piena solidarietà agli operatori della vigilanza privata coinvolti nell’incidente e sottolinea l’importanza di un’azione coordinata per prevenire tali episodi: “Riteniamo che sia fondamentale che le arterie stradali più a rischio di assalto e rapina vengano monitorate e presidiate, con un’adeguata protezione da parte delle Forze dell’Ordine. È necessario che il Ministero dell’Interno valuti l’opportunità di impiegare pattuglie a scorta delle guardie giurate in servizio, al fine di tutelare la loro sicurezza e quella dell’intera collettività”.

Inoltre, Tramaglino ribadisce l’importanza di misure concrete per proteggere i trasporti di valori lungo le strade ad alta vulnerabilità, sottolineando che questi episodi non solo mettono a rischio la vita degli operatori ma causano anche enormi disagi alla circolazione e alla sicurezza pubblica.

“Ci auguriamo che le indagini in corso da parte dei Carabinieri possano portare presto all’identificazione dei responsabili e che questo ennesimo attacco diventi il punto di partenza per una riflessione seria e urgente su come affrontare il fenomeno delle rapine ai portavalori in modo più efficace”, conclude il Segretario Nazionale vigilanza privata Fesica Confsal.