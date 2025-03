“Da oggi inizia per me un nuovo impegno come Segretario di Noi Moderati” – dichiara Mara Carfagna – “Oggi siamo un partito a tutti gli effetti: non più soltanto un’alleanza tra movimenti politici accomunati da una visione, ma una realtà politica unitaria, coesa, solida, con uno sguardo rivolto al futuro e grandi ambizioni. Vogliamo essere un valore aggiunto per il centrodestra italiano. Lo faremo con l’approccio che ci contraddistingue, con la cultura del dialogo, la misura, la responsabilità, ma anche con la determinazione, la tenacia e il coraggio che questi tempi complessi richiedono. Lo dimostra il successo della nostra campagna di tesseramento: un segnale forte, che ci incoraggia e ci sprona ad andare avanti”.

L’ex Ministra, infine, ha ringraziato Maurizio Lupi e sostenuto di assumere questo incarico con determinazione e senso di responsabilità.