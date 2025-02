“Rania si autodetermina: non chiede altro di essere lasciata in pace”

Durante una conferenza stampa tenutasi a San Tommaso, presso la struttura “La Casa sulla Roccia”, è stato fatto il punto sul caso di Rania Zeriri, l’ex pop-star olandese che ha scelto di vivere come clochard. In merito ad alcune informazioni non veritiere diffuse recentemente sul suo stato di salute, è stata la dott.ssa Marisa Lena, rappresentante dei Servizi Sociali di Mercogliano, a chiarire la situazione, spiegando che queste notizie avrebbero potuto alterare la tranquillità che Rania ha trovato all’interno della struttura.

La dott.ssa Lena ha sottolineato l’importanza di abbassare i toni mediatici sul caso: “Rania non chiede altro che essere lasciata in pace e di poter vivere la sua libertà”, ha dichiarato. “Del resto, siamo in uno Stato di diritto che deve consentire a ciascuno di noi di vivere la propria vita come meglio ritiene opportuno. Lei si autodetermina, e noi non facciamo altro che rispettare la sua volontà”.

Alla conferenza erano presenti anche Luigi Vitiello, presidente della struttura “La Casa sulla Roccia”, il medico Andrea Caruso, l’avvocato Paola Forcione, e la presidente di Demetra, Maria Rosaria Famoso, che ha aggiunto: “Rania è coerente nelle risposte, quindi nulla le può essere imposto. Manifesta chiaramente la volontà di essere una donna libera e di affrontare probabilmente il suo disagio in libertà. Da ieri ha un suo profilo Facebook con cui è in contatto con i suoi amici”.