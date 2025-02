5 modi per prevenire la cellulite o migliorarne l’aspetto

Se dovessimo individuare l’inestetismo più temuto e allo stesso tempo più diffuso questo sarebbe la cellulite. Si tratta di un’imperfezione della pelle che può comparire a tutte le età e in tutte le condizioni fisiche, a causa di fattori interni ed esterni.

Un modo per prevenire la cellulite ed eventualmente migliorarne l’aspetto, però, c’è. Anzi, ce ne sono ben 5, e hanno tutti a che vedere con delle buone abitudini da abbracciare, dall’uso di creme e trattamenti anticellulite a una corretta idratazione e alimentazione o un esercizio regolare. Vediamole tutte.

Praticare una corretta skincare anticellulite

Praticare una buona skincare anticellulite, usando prodotti specifici e mirati, può fare la differenza. Non basta però scegliere le creme e i trattamenti con i giusti principi attivi, ma vanno anche applicati regolarmente con massaggi dal basso verso l’alto per stimolare la circolazione.

Se poi cerchi anche ingredienti naturali e delicati, scopri i prodotti di Eco Bio Boutique e la sua collezione di cosmetici pensati per questo inestetismo.

Prima di applicare i trattamenti anticellulite, comunque, potrebbe essere necessario esfoliare la pelle per rimuovere le cellule morte e favorire l’assorbimento degli attivi. Inoltre, potrebbe anche essere una coccola extra usare di tanto in tanto fanghi anticellulite, che assorbono le tossine e migliorano la compattezza cutanea.

Seguire una dieta equilibrata

Mangiare bene significa anche ridurre l’accumulo di grasso e migliorare la circolazione, tutti fattori che hanno un peso sulla comparsa della cellulite.

Cosa mangiare quindi per prevenire la cellulite? Alimenti ricchi di potassio per contrastare la ritenzione idrica, proteine magre e grassi buoni per mantenere tonici i tessuti ed elastica la pelle, e cibi ricchi di antiossidanti per proteggere la pelle dai radicali liberi.

Non dimenticarsi di bere

Il miglior alleato contro la cellulite? L’acqua. Bere almeno 1,5 – 2 litri di acqua al giorno aiuta a mantenere una pelle elastica e compatta, oltre a eliminare tossine e migliorare la circolazione.

Anche infusi drenanti, acqua aromatizzata e tè verde possono essere d’aiuto, mentre sono da evitare le bevande zuccherate!

Fare esercizio fisico regolarmente

Muoversi è imprescindibile per migliorare la circolazione e tonificare i tessuti. Oltre ad andare in palestra (non tutti ne hanno voglia o tempo), potrebbe essere sufficiente camminare velocemente per almeno 30 minuti al giorno, o dedicarsi a pratiche come lo yoga, il pilates o il nuoto.

Anche la postura può influire sulla comparsa della cellulite. Stare sedute troppo a lungo o con le gambe accavallate può rallentare la circolazione. Per questo, se si lavora molto tempo alla scrivania, potrebbe essere utile alzarsi ogni ora per qualche minuto e fare stretching per riattivare il microcircolo.

Non bere e non fumare

Tra i principali fattori che aggravano la cellulite troviamo alcol e fumo. Il motivo è presto detto. Molto semplicemente, l’alcol disidrata la pelle e sovraccarica il fegato, compromettendo il drenaggio delle tossine. Il fumo invece riduce l’ossigenazione dei tessuti e danneggia il collagene.

Anche cattive abitudini quindi che apparentemente non sembrano avere un’influenza sulla nostra bellezza in realtà possono essere decisive. Eliminarle, quindi, è il primo passo per stare bene e vedersi anche più belle.