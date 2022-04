Randagismo, il Comune di Grottolella continua la campagna di adozioni

Il Comune di Grottolella da mesi sta conducendo un’importante azione tesa a debellare il fenomeno del randagismo sul proprio territorio comunale, promuovendo una campagna di adozione dei cani vaganti.

Con un post su Facebook, il Vice Sindaco e delegato alle politiche per la tutela degli animali Dott. Marco Grossi fa il punto della situazione sulle adozioni avvenute per due cagnoline sulle quattro ritrovate ritrovate in Via Nazionale SS88 al confine tra Grottolella e Altavilla.

“Si ringraziano – afferma il Vice Sindaco – le due famiglie che hanno voluto accogliere nelle proprie cose questi meravigliosi cuccioli, oltre a tutti i volontari e le volontarie Costantina Iandolo, Allegra D’Alelio, Sara Spiniello e Silvia De Masi che stanno collaborando con il Comune. Un ringraziamento sentito alla famiglia Cesare Luca Romano – Loredana Govetosa, che ha ritrovato i cuccioli e che immediatamente li ha soccorsi e curati. Come sopra specificato, ci sono ancora due graziosi cuccioli che aspettano di essere adottati da altrettante famiglie.

In merito invece alle segnalazioni pervenute al Comune circa la presenza di cani vaganti e pericolosi nei pressi della cooperativa e della Chiesa di Taverna del Monaco, le autorità comunali hanno effettuata due interventi. Il primo il giorno venerdì 8 aprile con l’ausilio del responsabile del canile di Altavilla “Amici a quattro zampe” Erminio Iuliano, al quale vanno i nostri ringraziamenti per il grande lavoro che svolge sul nostro territorio. Un secondo intervento, allo scopo di risolvere positivamente la problematica, è stato effettuato il giorno mercoledì 13 aprile con l’ausilio di un dipendente comunale e degli operatori dell’Asl di Avellino. L’operazione è stata coordinata dalla Dottoressa Anna Giordano, alla quale, insieme ai suoi collaboratori, vanno i nostri sinceri ringraziamenti per la collaborazione prestata. Ringraziamenti sentiti anche al dipendente Antonio Villani per la preziosa collaborazione.

In conclusione, dopo aver effettuato questi due interventi, e a distanza di sette giorni, tenuto conto delle testimonianze raccolte dai residenti del luogo, non si è più registrata la presenza di quei cani vaganti. Rimaniamo a disposizione nel caso ci dovessero essere ulteriori evoluzioni della vicenda” – assicura Grossi -. Nella frazione del paese, da quello che si apprende è la prima volta che si sono verificate situazioni di randagismo e di cani particolarmente aggressivi e pericolosi.

Il territorio della frazione rimarrà monitorato anche nei prossimi giorni, massima è l’attenzione per questa parte di territorio dove la nostra brava delegata alla frazione Taverna del Monaco Assessore Brunella Nigro ci aggiorna quotidianamente sulle problematiche e sulle vicende che interessano la nostra amata e storica frazione ” conclude il Vice Sindaco.