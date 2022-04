Quali sono i colori dell’estate 2022

Ci sono dei colori che non passano mai di moda, mentre altri si adattano meglio alle mode del momento e possono raggiungere l’apice in determinate annate, per poi finire, magari, in fondo all’armadio. Non disperate. Potrete sempre ripescare un bell’abito che nel 2022 non andrà in copertina tra qualche anno. Le mode si rincorrono e, se riuscirete a mantenere la stessa taglia, vi ritroverete tra qualche anno con un bel vestito praticamente nuovo.

Andiamo quindi a vedere come vi dovrete vestire se deciderete di partecipare ad un vivace cocktail party, ad una serata di moda o, nel caso in cui vi recherete in una delle principali città che sono famose per il loro casinò, sarà meglio sapere con largo anticipo quali colori andrebbero indossati se si tenta la fortuna alla roulette o si chiacchiera amabilmente davanti alla tabella Blackjack in attesa della giocata giusta.

Una vita in rosa

Il rosa è il colore dell’estate 2022. Lo troverete sicuramente su T-shirt di ogni tipo. Molto popolare tra i giovani, ma anche tra i meno giovani, è un colore che si sposa molto bene con una gonna nera o con un pantalone dello stesso colore, oppure anche bianco.

Tra i “must have” della prossima estate c’è sicuramente un pantaloncino di colore verde da abbinare alla vostra camicia rosa e sì, vale naturalmente anche per il cosiddetto sesso forte. La camicia rosa tra gli uomini, infatti, è piuttosto diffusa e, durante il tempo libero, è assolutamente consigliata.

Il giallo e il verde, ma non assieme!

Qualcosa di giallo darà non solo un tocco di brio, ma si sposa perfettamente con tutti i colori estivi che incontrerete durante le vostre passeggiate, magari lungo mare, abbinando una elegante maglietta, magari proprio con una bella gonna nera abbastanza lunga. Per le donne più audaci, un bel cappello nero sarebbe perfetto come abbinamento per una di quelle serate davvero difficili da dimenticare.

Anche il verde sarà molto in voga quest’anno, simile allo zero della roulette. Certo, non abbinatelo mai al giallo, anche se qualcuno vi dirà di sì. Se volete per forza di cose attirare l’attenzione su di voi, potreste tentare un abbinamento verde e arancione, anche se non è proprio indicato per chiunque. Da evitare assolutamente il blu, ma consigliatissimo il bianco, soprattutto durante il giorno.

Rosso e nero: un binomio perfetto

Se parliamo di binomi praticamente perfetti, dobbiamo considerare per forza di cose il rosso e il nero. Come detto in precedenza, anche sui tavoli da gioco, i due colori, si sposano alla meraviglia, specialmente se avete azzeccato la combinazione vincente!

Anche in questo caso, sia per uomo che per donna, uno dei due capi principali di un colore nero, che può essere un pantalone di lino, abbinato ad una polo rossa o una camicia slim fit, farà di certo un figurone su un bel fisico maschile.

Altrettanto bella la combinazione di camicia nera e gonna rossa per le donne, oppure anche il contrario. Perfetta la camicetta rossa da donna se abbinata ad un rossetto che sposa alla perfezione la tonalità del capo d’abbigliamento che avete scelto.

Preparatevi a stupire tutti i vostri amici con una combinazione di colori vincente per il 2022!