Rampa Sant’Antonio Abate riapre al traffico nei due sensi di marcia

Da questa mattina, Rampa Sant’Antonio Abate è stata riaperta al traffico veicolare nelle due direzioni di marcia. Ultimati i lavori avviati la metà di giugno scorso e relativi alla manutenzione straordinaria della pavimentazione in alcuni tratti particolarmente ammalorati, compresa l’intersezione con via San Leonardo. L’intervento si era reso necessario per la messa in sicurezza di un’arteria particolarmente trafficata e che collega il centro storico del capoluogo alla vasta zona che si estende intorno al quartiere di San Tommaso. Concluso il cantiere, non vi sarà alcuna interferenza con l’attivazione dei varchi della Ztl, che stasera saranno puntualmente in funzione.