Rampa San Modestino e via San Francesco Saverio riaprono al traffico: sospiro di sollievo al centro storico

Rampa San Modestino e via San Francesco Saverio riaprono al traffico veicolare. Una buona notizia per i residenti del centro storico, una buona notizia per tutti gli avellinesi. E’ stato completato l’intervento di ripavimentazione e – nel mezzo – l’ulteriore intervento di sistemazione del tratto fognario sottostante.

Si conclude così un cantiere che restituisce dignità e organicità anche urbanistica ad un tratto particolarmente suggestivo del centro storico della città, a ridosso della Chiesa di Santa Rita, e che necessitava da tempo di una complessiva riqualificazione. Nei prossimi giorni, verranno realizzate le ultimissime rifiniture.

«Abbiamo riaperto il tratto stradale – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese – riuscendo a portare a conclusione un cantiere che aveva subito qualche ritardo a causa della necessità, scoperta in corso d’opera, di intervenire sulle fognature. Ma l’ulteriore sacrificio richiesto ai residenti ed ai commercianti della zona è servito a mettere a sistema le fognature, anche qui, malfunzionanti da lunghi anni. Il tutto, a beneficio dell’intero centro storico, che oggi si risveglia più bello e con sottoservizi migliori».