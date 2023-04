Impatto violento, auto fuoristrada: donna in ospedale. E’ successo questa mattina ad Avellino, a Picarelli, per la precisione in contrada Scrofeta. L’incidente ha visto coinvolte due macchine. Ad avera la peggio una 45enne alla guida dell’automobile finita fuoristrada. Per lei, infatti, i sanitari del 118 intervenuti sul posto, hanno disposto il ricovero presso l’ospedale “Moscati”.

L’autista dell’atra autovettura, un 75enne, non ha subito grosse conseguenze ed infatti non c’è stato il ricovero. A Picarelli si sono subito portati i vigili del Fuoco di Avellino che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e l’area.