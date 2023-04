Un incidente stradale all’altezza di uno dei bivi per Pratola Serra, sta provocando code e rallentamenti sulla SS7 Via Appia.

Nell’incidente coinvolte 2 autovetture, non è dato sapere, al momento, se vi siano feriti. Presente il personale sanitario con un’ambulanza del 118.

Sul posto anche i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente ed il personale Anas per disciplinare il traffico e rimettere in sicurezza la carreggiata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO