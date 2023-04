18enne scomparsa, appello dei genitori: facci sapere se stai bene

La Squadra mobile della Questura di Avellino indaga sulla scomparsa di una 18enne. La ragazza si è allontanata dalla sua casa di Avellino mercoledì senza più dare notizie di sé. La famiglia che sta vivendo giorni di apprensione, ne ha denunciato la scomparsa. Postata sui social anche la foto della ragazza nel tentativo di contribuire alle ricerche.

E nelle ultime ore i genitori hanno affidato alla pagina Facebook “News dalla Città” un accorato appello alla figlia: “Sappiamo che ci sono momenti in cui preferisci stare da sola – dice la madre – rispettiamo questa tua idea e lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, però ora siamo davvero preoccupati. Tu lo sai, se hai bisogno di stare da sola noi lo rispettiamo, però dacci tue notizie, non farci stare male. Facci solo sapere se stai bene, non vogliamo sapere dove stai. Fatti sentire e ricorda quello che ti diciamo sempre: tu per noi sei importante”.

“La nostra speranza è che stia da un’amica e che stia bene – aggiunge il papà con gli occhi lucidi – Vogliamo che ritorni a casa. Se lei ha bisogno dei suoi spazi, se lei ha bisogno di altre cose ne dobbiamo parlare. La famiglia esiste per questo”.