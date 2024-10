Raid nell’istituto Comprensivo, portati via sette computer: indagini della Polizia

LAURO- Ladri in azione nella notte all’interno dei locali dell’istituto Comprensivo di Lauro, la sede che si trova a Migliano. I malviventi, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti del locale Commissariato di Polizia hanno asportato dalla scuola sette PC in dotazione agli alunni per i laboratori informatici. I malviventi non sono però riusciti a fare accesso ai locali del Laboratorio dove si trovavano altri dieci PC. Stamattina la scoperta da parte del personale. Il raid verosimilmente avvenuto a cavallo tra sabato e domenica o la scorsa notte. Lezione sospese per consentire i rilievi da parte della Polizia Scientifica. Qualche settimana fa c’era stato un analogo furto a Pago Vallo Lauro. Anche se non ci sono evidenze o conferme ancora ufficiali, potrebbe trattarsi della stessa banda entrata in azione a Lauro.