Giacomo e’ l’undicesima vittima di incidenti negli ultimi mesi: otto erano giovanissimi

Vincenzo, Alessandro, Roy, Mattia, Francesco, Bilal, Cosimo, Giuseppe, Nicola, Domenico. L’ultimo di questa lunga lista di sangue e dolore sulle strade irpine e campane e’ il ventiquattrenne Giacomo De Respinis, che all’alba di ieri e’ finito con la sua auto in un dirupo. Da luglio ad oggi sono undici le vittime di incidenti stradali che piange l’Irpinia. Due hanno meno di diciotto anni, il più grande aveva quarantanove anni. La maggioranza delle vittime non supera i trenta anni. Un’estate “nera” per gli incidenti a cui si aggiungono le tragedie di Sant’Angelo dei Lombardi di ieri e quella di pochi giorni fa a Guardia dei Lombardi. Una scia di sangue iniziata il dodici luglio Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, diciassette anni entrambi, morti a luglio in uno schianto a Montesarchio. Sono le due giovanissime vittime che hanno “aperto” uno dei periodi più neri per gli incidenti mortali sulle strade irpine. Qualche giorno dopo c’è una vera “strage” a Mirabella Eclano. Roy Antony Ciampa, Mattia Ciminiera, Francesco Di Chiara, tutti di 21 anni, e Bilal Boussadra, 18 anni, una promessa del pugilato, a bordo di una Mercedes Amg , erano diretti ad una gelateria della zona. L’auto si schianta contro il muro di un esercizio commerciale che costeggia la Statale 90 delle Puglie. I quattro ragazzi muoino sul colpo. Il primo agosto un terribile schianto lungo la Ss403, un frontale tra due vetture che strappa alla sua famiglia, alla moglie e ai due bambini il quarantottenne Domenico Romano, che tornava insieme alla moglie e al suo bambino da Nola, dove era andato a fare la spesa. A fine agosto in un incidente stradale a Paestum perde la vita il quarantanovenne Cosimo Spagnuolo di Atripalda, che insieme alla compagna stava andando al mare. Il 7 settembre Solofra piange Nicola Cucciniello, 30 anni, deceduto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’A30, nei pressi di Castel San Giorgio. L’incidente, che ha coinvolto un’auto e un camion, ha causato anche il ferimento di due amici che viaggiavano con la vittima, uno dei quali è in condizioni gravissime presso l’ospedale di Salerno. Qualche giorno dopo Guardia dei Lombardi piange un’ altra giovane vita spezzata. Giuseppe Celetti, 31 anni, deceduto in seguito a un violento scontro stradale lungo la SS303. Morti che chiamano ad interrogarsi sulla sicurezza stradale ad ogni livello.