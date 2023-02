RAID NELLA SEDE DELL’ ANTENNA SOCIALE: INDAGA LA POLIZIA

LAURO- Un raid notturno all’interno della sede dell’ Antenna Sociale del Piano di Zona di Lauro. Quella messa a segno la scorsa notte, quando ignoti, dopo aver forzato una porta in alluminio alle spalle della struttura a due piani di Via Pietà, ex sede della Biblioteca Comunale hanno fatto accesso alla struttura. Ad accorgersi dell’accesso ai locali sono stati ieri mattina gli addetti alle pulizie della sede comunale. Dopo l’allarme lanciato dal personale, l’amministrazione comunale ha informato il locale Commissariato di Polizia di Stato agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Sul posto sono giunti per i rilievi dattiloscopici del caso gli agenti della Polizia. Molto probabilmente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza private attive nella zona. I malviventi, almeno da un primo inventario dei documenti e del materiale contenuto all’interno della sede dell’ Antenna Sociale e degli uffici comunali delle Politiche Sociali, non avrebbero asportato nulla dalla sede. Ne’ documenti ne’ attrezzature informatiche. Non sono stati asportati computer e altre attrezzature. Per cui resta un mistero l’accesso agli uffici comunali senza aver portato via nulla. Non si esclude dunque nessuna ipotesi. Anche quella che i malviventi cercassero contanti negli uffici. Le indagini degli agenti del Commissariato di Lauro sono in corso per identificare gli autori del danneggiamento e dell’ effrazione.