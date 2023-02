Avellino, seconda vittoria consecutiva. Battuto il Crotone 3 a 1 al Partenio – Lombardi

L’Avellino di Massimo Rastelli finalmente sembra aver svoltato. Seconda vittoria di fila in campionato e questa volta contro un. grande avversario: il Crotone di Franco Lerda, secondo in classifica. La gara è stata decisa in gran parte nel primo tempo quando l’Avellino è stata brava ad andare negli spogliatoi con due goal di scarto.

A sbloccare il risultato è stato il neo acquisto Mazzocco con un gran tiro da fuori area che ha sorpreso il portiere avversario rimasto immobile. Il raddoppio arriva poco dopo con un eurogol di D’Angelo che dal limite dell’area s’inventa un gran tiro che si insacca nel sette con l’estremo difensore Dini che non può nulla. Si va sul 2 a 0 per i lupi che dopo poco potrebbero addirittura triplicare ma Konoute, da solo davanti a Dini, si lascia ipnotizzare sprecando la ghiotta occasione.

Nel secondo tempo il Crotone entra deciso assumendo il pieno controllo del gioco ma è l’Avellino alla prima occasione utile a triplicare. Sugli sviluppi di un cross si crea una mischia nell’area calabrese con Trotta che è il più lesto di tutti ad intervenire e insaccare l’estremo difensore crotonese. Il Crotone però non molla e accorcia poco dopo grazie ad un calcio di rigore concesso per fallo di Trotta in area di rigore. Sul dischetto va Gomez che spiazza Pane e accorcia le distanze. Il Crotone cerca di farsi pericoloso ma la difesa biancoverde fa buona guardia. Non succede più nulla se non l’espulsione di Tito per doppia ammonizione e che costringe l’Avellino a chiudere in dieci uomini.