Raid in nel deposito di un’impresa a Contrada: ladri portano via cento sacchi di nocciole

CONTRADA- Un raid scattato in piena notte, intorno alle due, quando una banda di almeno cinque o sei persone hanno prima rubato un camion in una ditta vicina e successivamente hanno ripulito il deposito di un’impresa che si occupa di frutta secca. Più di cento sacchi di nocciole depositate all’interno di un capannone, un danno che supera sicuramente i cinquantamila euro. I malviventi avrebbero prima forzato una parte della recinzione laterale, poi fatto accesso e forzato il cancello, procedendo a caricare i sacchi sul camion rubato. Tutto in circa un’ora, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Alle prime luci dell’alba l’amara scoperta e l’allarme ai Carabinieri. Sono i militari dell’Arma ad indagare sugli autori del raid. Sarebbero già state acquisite le immagini di videosorveglianza attive nelle zona. A quanto pare sarebbe stato anche recuperato il mezzo usato per caricare i sacchi rubati.