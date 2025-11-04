L’Irpinia nella Grande Guerra: memoria, sacrificio e identità nazionale

Il contributo di sangue versato dall’intera Irpinia in nome della causa nazionale emerge sfogliando le pagine della pubblicazione “Albo d’oro irpino”, edita dall’Amministrazione Provinciale di Avellino nel 1928, in occasione del decimo anniversario della fine della guerra, ove sono riportati i nomi dei caduti, dei dispersi, dei mutilati, degli invalidi, dei feriti e dei decorati di tutti i paesi dell’intera provincia di Avellino. Alcuni documenti raccontano delle fasi preparatorie, a livello amministrativo, all’entrata in guerra dell’Italia: in particolare, circolari che pongono l’attenzione sul servizio di leva, sulla requisizione dei quadrupedi; si prosegue poi, con l’esposizione delle disposizioni vigenti in materia di concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari.

Tante testimonianze del tributo della popolazione dell’Irpinia alla causa risorgimentale che devono essere ricordate anche dalle giovani generazioni. A tal fine, il Comune di Avellino ha colto l’occasione per invitare tutte le scuole del territorio a visitare la mostra che rimarrà aperta nei prossimi giorni presso l’Archivio di Stato fino al 31 dicembre 2025 e per indire un concorso a premi rivolto agli studenti delle scuole della Città di Avellino, che avrà come tema “L’Irpinia nella Grande Guerra”.