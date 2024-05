Raid nel cantiere a Mercogliano, Airoma: “Collaborazione piena con il collega Gratteri”

“Ogni caso come questo comporta un continuo scambio di informazioni con la Direzione Distrettuale Antimafia, e’ normale che sia così, tra l’altro il rapporto con il collega Gratteri e’ ottimo, c’è una collaborazione piena”. Il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma ha risposto così alla richiesta relativa al raid contro due mezzi avvenuto qualche giorno fa nel cantiere della demolizione di una scuola a Mercogliano, a margine del convegno di oggi sulla corruzione organizzato dal presidio di Libera di Pratola Serra presso il locale Auditorium. Una fase di indagine concentrata molto sul movente e sulla matrice dell’ atto che e’ stato sicuramente doloso: “Stiamo svolgendo una serie di accertamenti per capire bene qual è la matrice. L’origine è sicuramente dolosa, questo è fuori discussione. Dobbiamo comprendere bene la matrice. Anche qui diciamo che quando vengono immessi sul mercato fondi sostanziosi per il Pnrr, si dice a Napoli che non c’è bisogno della zingara per capire che questo può suscitare interessi della comunità e soprattutto di quella organizzata. Per questo bisogna essere molto vigili”. In questa fase c’è un lavoro di analisi, come ha spiegato il Procuratore Airoma per cercare di capire insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia: “una serie di percorsi con grande attenzione”.