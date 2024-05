Il Viceministro Cirielli con Iandoli: “Fratelli d’Italia unico partito di Centrodestra in campo”

“Fratelli d’Italia è l’unico partito di Centrodestra, non ci sono altri simboli in campo in questa contesa elettorale. Saremo ben lieti di allearci con Forza Italia e Lega se presentassero i loro simboli di partito”. Così il Viceministro degli Affari Esterni, Edmondo Cirelli, oggi ad Avellino in occasione dell’inaugurazione della sede del coordinamento provinciale del partito della premier Giorgia Meloni. Lungo Corso Vittorio Emanuele anche la Presidente di FdI Avellino e candidata alle Elezioni Europee Ines Fruncillo e il deputato Gianfranco Rotondi. “Ho fatto il possibile per tenere unita la coalizione – ammette quest’ultimo -. Andare separati è un errore ma può essere anche una risorsa. Il fatto che ci siano più candidati in campo determina che sia più difficile per il campo largo vincere al primo turno. Quindi potrà anche darsi che l’errore sia più indovinato della strategia lucida”.

Per la Presidente Fruncillo: “Fratelli d’Italia è l’unico partito che rappresenta veramente il Centrodestra alle amministrative ad Avellino. Non ci sono altri simboli o liste. Noi abbiamo raccolto l’esigenza di una comunità, incarniamo dei valori da cui non possiamo prescindere. E per questo siamo convinti che il risultato sarà positivo”.