Raid contro la tiktoker a Rione Mazzini: ventiquattrenne agli arresti domiciliari

AVELLINO- Arresti domiciliari per Angelo Peluso, il ventiquattrenne gravemente indiziato di aver esploso i cinque colpi di pistola contro l’Audi della tiktoker Francesca Sardella, parcheggiata nei pressi della sua abitazione in Via Leprino lo scorso 14 agosto. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino Luigi Iglio ha chiesto ed ottenuto una misura cautelare dal Gip del Tribunale di Avellino nei confronti del venticinquenne, a cui sono provvisoriamente contestate le accuse di danneggiamento aggravato, detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino, che hanno raccolto gli indizi per giungere al provvedimento cautelare, lo avevano già individuato nell’immediatezza dei fatti sulla base delle indicazioni giunte dai testimoni e da un frame della telecamera della stessa vittima del raid. Nella tarda mattinata e’ stato eseguita la misura cautelare. Peluso, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, dovrà comparire nei prossimi giorni davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia. Le indagini sono ancora in corso per identificare il soggetto alla guida della Lancia Y nera indicata come quella compiuta per realizzare il raid a Rione Mazzini.