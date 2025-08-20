Arresto per il raid a Rione Mazzini, Airoma: risposta immediata per rassicurare la comunità

AVELLINO- “L’attività di immediato contrasto ai crimini da parte di questa Procura si inserisce in un contesto investigativo di maggiore ampiezza, teso ad infrenare gli eventi delittuosi, verificatisi negli ultimi giorni nella città capoluogo e nella Provincia che hanno creato particolare preoccupazione tra i cittadini”. E’ quello che ha scritto in una nota il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, in riferimento alle indagini della Squadra Mobile che hanno portato alla misura cautelare nei confronti del ventiquattrenne presunto autore del raid a colpi di pistola in Via Leprino. Un’indagine più ampia quella avviata dalla Procura per rispondere alla recrudescenza di questi giorni e soprattutto rassicurare i cittadini. Le indagini, coordinate dal pm Luigi Iglio e condotte dalla Squadra Mobile di Avellino sono destinate ad andare avanti e soprattutto a riconsegnare serenità ai cittadini.