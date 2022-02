Rai Tre e “Chi l’ha visto” di nuovo sulle tracce di Domenico Manzo

Filomena Rorro, giornalista e inviata della celebre trasmissione “Chi l’ha visto”, prova a rompere il silenzio che è caduto sulla scomparsa di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra di cui si sono perse le tracce l’8 gennaio dell’anno scorso.

La caparbia reporter è stata di nuovo in provincia di Avellino, ad un anno dalla scomparsa del muratore, per provare a fare chiarezza su un caso che ha fatto discutere molto in Irpinia e non solo.

Domani sera, l’egregio lavoro svolto da Filomena Rorro, sarà oggetto di un lungo e dettagliato servizio che andrà in onda nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3.

La giornalista è andata molto a fondo e prova a scuotere di nuovo tutto l’ambiente: Rorro si occupa del caso dal giorno in cui si sono perse le tracce di Mimì, anche grazie al lavoro dell’avvocato della famiglia Manzo, Federica Renna.

Quello di domani sera, si preannuncia come un reportage molto importante, che potrebbe contribuire non poco nel proseguio delle indagini.