Ragazzino investito ad Avellino: trasportato al Moscati, è in codice rosso

Ragazzino di 12 anni investito da un’auto in centro ad Avellino. E’ accaduto intorno alle ore 14:00 a via Roma, nei pressi di Villa Comunale e cinema Eliseo.

L’adolescente, immediatamente soccorso dall’automobilista alla guida del veicolo, è stato poi trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale Moscati in codice rosso. Ha riportato lesioni agli arti superiori ed escoriazioni al volto. Starà in osservazione in Pediatria, dove è ricoverato. Sul posto sono giunte anche le pattuglie della Polizia Municipale e della Questura che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.