Entrano dal bagno e rubano, colpo al sali e tabacchi a Calitri. Il furto è stato effettuato nel corso della notte appena trascorsa. I ladri pare abbiano agito indisturbati. Sono riusciti ad introdursi nell’esercizio commerciale del paese dell’Alta Irpinia rompendo il vetro della finestra dei servizi igienici.

Da una prima ricognizione effettuate sul posto, avrebbero portato via stecche di sigarette per un valore complessivo di circa 3mila euro.Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.