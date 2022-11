Ragazzino di Manocalzati scompare, dopo ore ritrovato sano e salvo

Storia a lieto fine per un bimbo di 11 anni di Manocalzati che questa mattina, poco prima delle 9, aveva fatto perdere le sue tracce. In sella alla sua bici, il ragazzino era stato visto scorazzare per l’ultima volta dalle parti di Atripalda.

Poi, il nulla. Non vedendolo più tornare a casa, i genitori si sono giustamente preoccupati. In pochi minuti, è partito un tam tam molto virale sia sui social che sui telefonini, con vari messaggi whatsapp.

Allertate anche le forze dell’ordine.

Per fortuna, intorno alle 14, la bella notizia: il ragazzo è stato ritrovato sano e salvo dalle parti di Montemarano.