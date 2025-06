Raccordo Avellino-Salerno, auto si ribalta e finisce nella cunetta: sul posto Anas e Vigili

Ancora un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno. Quello avvenuto nei pressi di Montoro, in direzione Salerno. Coinvolta una vettura che per cause ancora in corso di accertamento si e’ ribaltata ed è finita fuori strada nella cenetta. Sul posto, insieme ai soccorsi e’ intervenuto il personale dell’Anas e i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, che si sono occupati di estrarre le persone coinvolte dell’abitacolo del veicolo.