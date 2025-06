Banda dei bancomat, individuata l’autovettura dalle telecamere di videosorveglianza

“Un forte boato alle 04:00 di questa mattina ha gettato nel panico la mia Comunità. Un gruppo di malviventi ha fatto saltare in aria il bancomat in via San Francesco, non riuscendo, tuttavia, a portare via il danaro. Il nostro sistema di videosorveglianza comunale ha rilevato il transito dell’auto utilizzata per l’operazione. Abbiamo messo a disposizione le nostre immagini alle forze dell’ordine per le relative indagini. Un caro abbraccio a quanti si sono molto spaventati, soprattutto ai più piccoli, ancora provati dall’evento di questa notte”. Così il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri.