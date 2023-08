Raccolti rifiuti in città, Festa benedice la Grande Srl: “Più servizi e risparmi del 15% per famiglie e imprese”

Ad Avellino nasce la “Grande Srl”, società pubblico-privata per la gestione dei rifiuti in città. Il socio privato di piazza del Popolo è l’irpina De Vizia Transfer, unica società ad aver presentato un’offerta per la gestione della raccolta dei rifiuti nel capoluogo.

Compiaciuto il primo cittadino Gianluca Festa. “Siamo soddisfatti di aver registrato la partecipazione al bando di una delle aziende leader d’Italia sotto il profilo della organizzazione, del know-how e della qualità del personale – afferma la fascia tricolore -. La qualità dell’azienda farà sì che non ci sarà alcuna preoccupazione e questo conferma la bontà delle nostre scelte” aggiunge Festa.

La “Grande Srl” nasce ufficialmente con la firma della costituzione della nuova società, avvenuta ieri, giornata in cui è stato stato anche nominato il Consiglio di Amministrazione.

Ne fanno parte, per il pubblico, Gerardo Santoli, in qualità di presidente, Susy Iannaccone e Maria Luisa Petruzzo. Gli altri due consiglieri, in quota privato, sono Gianni Barbato e Marcello Caruso, che ne è l’Amministratore delegato.

“Ci sarà un miglioramento del servizio di raccolta rifiuti, un risparmio del 15% per le famiglie, le attività commerciali e le imprese e ovviamente la salvaguardia dei livelli occupazionali – precisa il sindaco -. Un’operazione, insomma, vincente sotto tutti i punti di vista. Avevamo le idee chiare fin dal principio, poi come ogni caso saranno i fatti a dimostrare se avremo avuto anche ragione o meno”. In ogni caso il primo cittadino parla di un traguardo storico per la città nell’interesse della comunità.