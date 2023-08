Esodo, fine settimana da bollino nero: disagi in vista su Raccordo Av-Sa e Ofantina

Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane).

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica 6 agosto.

In Campania, in particolare, oltre all’autostrada A2 “del Mediterraneo” ed alle strade statali delle costiere (SS145 “Sorrentina” e SS163 “Amalfitana”) saranno interessate da flussi di traffico veicolare molto intensi anche le statali che conducono alle principali località turistiche quali: la SS18 “Tirrena Inferiore”, la SS18/VAR “Cilentana”, la SS372 “Telesina”, SS19 “delle Calabrie”, la 7 “Appia” Ofantina e la SS90 “delle Puglie”.

A partire da lunedì 7 agosto e fino all’8 settembre sarà in vigore un nuovo dispositivo di transito in corrispondenza della galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, già adottato la scorsa estate e definito presso la Prefettura di Avellino, a seguito delle richieste pervenute da ditte del comparto delle Aziende Conserviere.

Nel dettaglio, la nuova regolamentazione per la circolazione sarà attiva tra Serino e Solofra, nella fascia oraria tra le 10.00 e le 14.00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione di lunedì 14 e martedì 15 agosto) e prevedrà:

– l’estensione della libera circolazione nel tunnel – in direzione di Salerno – anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili;

– per motivi di sicurezza, nella medesima fascia temporale, l’interdizione totale del transito in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi individuati in loco.

Si ricorda inoltre che, sempre allo scopo di agevolare la viabilità, lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina in considerazione dei lavori in corso sul viadotto ‘Parolise I’ (al km 313,525) e ‘Parolise II’ (al km 313,690), in provincia di Avellino, durante tutti i fine settimana di questo mese ed anche in occasione del Ferragosto, Anas attiverà presidi di personale su strada, nel rispetto di quanto stabilito durante specifico Comitato Operativo per la Viabilità, sotto l’egida della Prefettura di Avellino.

Sempre con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e limitare i disagi per gli utenti, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico, Anas sta procedendo a ridurre, dove possibile, i cantieri; già rimossi dallo scorso 14 luglio anche i canteri precedentemente attivi in corrispondenza di alcuni sovrappassi ad Agropoli (SA), lungo la SS18/VAR “Cilentana”.

Ricordiamo infine che sull’intero territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 16.00 alle 22.00 di oggi, venerdì 4 agosto, sabato 5 dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 6 agosto dalle 7.00 alle 22.00