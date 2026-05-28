Quindici, Siniscalchi già al lavoro insieme alla sua squadra: Palmese sarà il suo vice

QUINDICI- Il neo sindaco di Quindici Alessandro Siniscalchi, dopo una brevissima apparizione martedì mattina, ha avviato ieri il suo lavoro alla guida dell’ amministrazione comunale di Quindici. Una fase di confronto con i dirigenti comunali, quella avviata dal primo cittadino. A partire dalle questioni più importanti ed urgenti da affrontare nella prima fase del suo mandato, come lo stato delle casse dell’Ente e le iniziative avviate dalla Commissione Straordinaria guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano.

Per il sindaco di Quindici e’ iniziato anche il conto alla rovescia per organizzare l’insediamento della sua amministrazione con il primo consiglio comunale. Per quanto riguarda la giunta non ci dovrebbero essere problemi sui due componenti che la comporranno. Giammichele Palmese con i suoi 390 voti ha staccato un biglietto da “vicesindaco” nell’esecutivo Siniscalchi, dove l’altro assessore sarà sicuramente Michele Santaniello. Sulle deleghe bisognerà attendere il primo consiglio comunale.