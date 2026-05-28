Emergenza cinghiali, da Teora la proposta di un tavolo tecnico provinciale

TEORA- Un Tavolo Tecnico per valutare le possibili soluzioni alla questione cinghiali.Quello convocato presso il Comune di Teora, dove sono stati coinvolti tutti i responsabili degli organi preposti: CRIUV Regione Campania, ASL Avellino, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (S.T.P.), Comando Forestale di Lioni, Stazione dei Carabinieri di Teora e Polizia Municipale.Dagli interventi degli esperti , come si legge in un lungo post social è emersa la necessità di un’azione congiunta tra i vari Comuni, poiché soluzioni individuali possono soltanto tamponare, ma non risolvere, un problema che ormai coinvolge l’intera provincia.Nell’immediato sono stati individuati i principali sentieri boschivi che conducono gli animali verso il centro abitato; nelle aree limitrofe saranno predisposte trappole telecomandate per la cattura. Ulteriori interventi sono stati richiesti al Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (S.T.P.) per il prolungamento dell’attività venatoria nelle zone di selezione”. E si annuncia anche l’iniziativa di un tavolo tecnico provinciale: “Con efficienza e tempestività, l’Amministrazione Comunale di Teora si sta attivando per affrontare un problema complesso che coinvolge numerosi paesi del territorio. Inoltre, si sta facendo promotrice dell’istituzione di un Tavolo Tecnico Provinciale, con il coinvolgimento di tutti i Comuni interessati.Si raccomanda, in caso di avvistamenti, di evitare di avvicinarsi agli animali e di non lasciare all’esterno delle abitazioni cibo destinato agli animali domestici”.