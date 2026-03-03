Quindici, Ordine dei Figli d’Italia in America e Proloco: “patto” per riscoprire le radici

QUINDICI- L’Ordine Figli d’Italia in America ha scelto Quindici per una delle iniziative con cui l’associazione più antica degli italo-americani, quella fondato nel 1905 dal dottor Vincenzo Sellaro per aiutare gli italiani nella società americana durante il boom dell’immigrazione del XX secolo, per conoscere le tradizioni e i luoghi dell’Italia cui appartengono i migranti negli Stati Uniti. Cosi’ venerdì mattina i rappresentanti dell’ associazione con sede in Springield, accompagnati dall’addetto consolare, il cavaliere Giuseppe Polimeni, saranno ospiti della Proloco di Quindici per una visita nel comune del Vallo di Lauro dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Una mattina per riscoprire le radici di tanti migranti che dal comune del Vallo di Lauro hanno raggiunto nei primi anni del Novecento gli Stati Uniti. In particolare Springfeld dove esiste una forte presenza della comunità Italo americana ed in particolare quindicese. Le comuni finalità associative della Pro Loco e l’Associazione americana presuppongono la valorizzazione di tradizioni e beni culturali quindicesi.