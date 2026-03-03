Furto di infissi nelle case popolari di Valle: obbligo di firma per i due arrestati

AVELLINO- Furto di infissi nelle case popolari di Valle, il Gip del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto dei due soggetti incensurati, arrestati venerdì dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per danneggiamento e furto aggravato. Ieri mattina davanti al Gip Pasquale Cerrone l’udienza di convalida dell’arresto di due soggetti di cinquanta e quarantuno anni, difesi dall’avvocato Marino Capone, bloccati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino all’uscita dall’immobile mentre caricavano il materiale che avrebbero asportato. Infatti, al termine della perquisizione personale e veicolare era stata trovata all’interno del furgone, numerosa merce già rubata dall’immobile per un valore di circa 5mila euro.

I due , quindi, erano stati dichiarati in arresto e messi a disposizione della Procura della Repubblica. Al termine dell’udienza di convalida il Gip ha applicato nei confronti dei due soggetti, incensurati, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.