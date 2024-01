Quindici, il maltempo distrugge la focara artistica in Piazza: danni in tutto il Vallo

Non è arrivata la neve a bassa quota ma il vento gelido che la scorsa notte ha imperversato in tutta la Bassa Irpinia ha creato notevoli danni. A Quindici grande rammarico per i danni che il vento ha arrecato alla “Focara artistica” che da anni il Comitato Festa e l’associazione che si occupa dell’allestimento organizza in Piazza San Sebastiano, un evento che si accompagna ai falò tradizionali e che quest’anno raffigurava una riproduzione del Maschio Angioino.

Il Comitato aveva anche rimesso a nuovo la Chiesa di San Antonio Abate, organizzando una serie di interventi che hanno restituito al luogo di culto il suo splendore. Ma non sono mancati anche danni per alberi caduti e sospensione in molte zone dell’energia elettrica.

Maltempo che resta almeno fino alle ventidue di questa sera collegato all’allerta meteo su tutto il territorio regionale.