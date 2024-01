Ariano Irpino: controllo straordinario del territorio

Nelle ultime 24 ore personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, in adesione alle direttive impartite in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino Spena, ha attuato una articolata attività di controllo del territorio, in special modo nelle ore serali e notturne, finalizzata a prevenire il fenomeno dei reati predatori, in particolare quelli dei furti in abitazione.

Nel corso dei servizi sono state attenzionate le arterie stradali che adducono alle contrade Serra, Santa Barbara, Manna, Scarnecchia, Torremando ed Orneta, ove insistono numerose abitazioni isolate.

Le attività poste in essere hanno visto l’impiego oltre che di una volante anche di quattro equipaggi composti da personale in borghese, proprio per diversificare i controlli e rendere ancora più incisiva l’azione di prevenzione contro i reati predatoti.

Nel corso della predetta attività sono state:

• identificate 54 persone;

• controllati 32 veicoli.

In particolare due equipaggi, in abiti civili, impegnati nei controlli, sono intervenuti in serata alla contrada Torremando a seguito di segnalazione della presenza di torce nei campi. Sul posto, dopo aver effettuato un capillare riscontro, non si evinceva nulla di quanto segnalato.

Da ultimo in tarda serata, stesso personale è intervenuto presso un edificio in costruzione dopo che erano stati segnalati rumori nel cantiere. Anche in questa circostanza però non veniva riscontrata la presenza di persone sul posto.

La Polizia di Stato raccomanda, allo scopo di prevenire il compimento di qualsivoglia atto di illegalità, in special modo quello dei furti in appartamento, di contattare tempestivamente le Forze di Polizia presenti sul territorio per consentire un rapido intervento, soprattutto nel caso in cui venisse notata la presenza di persone sospette aggirarsi in prossimità di abitazioni.