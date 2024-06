Quindici, i commissari al lavoro per recuperare la sede in Piazza del Municipio

QUINDICI- La terna commissariale guidata dal viceprefetto vicario di Matera Vincenzo Lubrano (e composta dal viceprefetto Sabrina D’Angeli e dalla dottoressa Alessandra Pascarella – dirigente II fascia Area I del Ministero dell’Interno) insediata alla guida del Comune di Quindici dopo lo scioglimento dell’amministrazione comunale a fine marzo per presunto condizionamento mafioso sta lavorando per recuperare e riconsegnare al suo ruolo storico la sede in Piazza Municipio del Comune di Quindici. Tra le attività avviate infatti nei primi due mesi, oltre a quella di un nuovo assetto organizzativo dell’ente, che ha interessato la prima fase del lavoro della commissione Prefettizia, c’è anche la volontà di intercettare fondi con i finanziamenti messi a disposizione del Pnrr per ottenere la ristrutturazione del Municipio, che versa in uno stato di vera e propria inagibilità, anche perché da anni la sede non si trova più al centro del paese ma nella struttura di Via San Antonio. Proprio in questo senso, la Commissione prefettizia ha dato indicazioni all’Ufficio tecnico affinché venisse recuperato il progetto originario e sta lavorando proprio per aggiornare il computo relativo ai costi dei lavori, mettere dunque in condizione l’ente di poter intercettare un finanziamento. I commissari sono al lavoro per recuperare e mettere in sicurezza anche il tetto dell’Istituto Comprensivo, cercando le soluzioni per porre riparo ai danni dovuti dalle infiltrazioni di acqua. Nei giorni scorsi lo stesso viceprefetto Lubrano ha anche avviato un interlocuzione con la Protezione Civile Regionale, avvenuta due giorni fa in occasione dell’incontro operativo al Carcere Borbonico per la campagna antincendi 2024, per ottenere la possibilità per i giovani di Quindici di avere un campo estivo nelle prossime settimane.