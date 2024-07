L’Ariano International Film Festival ha selezionato i finalisti per la XII edizione

L’Ariano International Film Festival si prepara ad accogliere il pubblico per la sua dodicesima edizione. Dopo un’attenta e accurata selezione di opere provenienti dai quattro angoli del globo, l’organizzazione è entusiasta di annunciare i finalisti che si contenderanno gli ambiti premi.

La ricca e variegata competizione vedrà sfidarsi nella sezione World: 9 avvincenti lungometraggi, 15 emozionanti cortometraggi, 12 innovative opere di animazione, 9 affascinanti documentari e 9 promettenti cortometraggi provenienti dal mondo della scuola. Nella sezione Green saranno in gara 6 documentari a tema ambientale di stringente attualità, mentre nella sezione Made in Campania ci saranno 6 accattivanti cortometraggi realizzati nella regione Campania.

Tutte le pellicole in concorso saranno in lizza per il prestigioso Hirpus d’Oro, il riconoscimento che raffigura il lupo, simbolo iconico dell’Irpinia, accompagnato da un premio in denaro.

Il pubblico avrà la straordinaria opportunità di immergersi nell’universo cinematografico, visionando e valutando i film finalisti per il Premio della Giuria Popolare, dal 29 luglio al 4 agosto 2024, presso la Sala Wertmüller e la sala cinema del Palazzo Uffici di Ariano Irpino. L’accesso a tutte le proiezioni sarà gratuito, rendendo questo evento imperdibile per gli amanti del cinema di ogni età e background.

Una grande celebrazione dell’arte cinematografica in tutte le sue forme, un modo piacevole per scoprire talenti.