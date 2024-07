Quindici, i giovani rinnovano le tradizioni con un tocco di “bianco” alla Festa

QUINDICI- Si può abbinare la tradizione con un tocco originale di innovazione? A quanto pare si. Quantomeno è quello che hanno pensato i giovani promotori del Comitato per i festeggiamenti della Madonna del Carmelo di Quindici. Il tocco “white” alla festa sarà anche un colpo d’occhio per i ragazzi del Comitato. Ma nessuna modifica alla tradizione, tanto che alle attività del Comitato ha collaborato anche la Proloco di Quindici. Cosi ci sarà il tradizionale appuntamento con la corsa nei sacchi, le pignate per i giovanissimi e soprattutto in serata con il tradizionale “palo di sapone”. Una sfida di abilità che appassiona sempre nella serata della festa cosiddetta della “Madonnella”, in onore alla chiesetta dove c’è la statua nella teca e sara’ il rito religioso da Don Vito Cucca.