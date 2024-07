Intervento a Greci per salvaguardare la macchia mediterranea

Un’operazione urgente è stata avviata, ieri, per proteggere una preziosa area di macchia mediterranea a Greci, in Irpinia, e impedire che un vasto incendio raggiungesse proprietà private, inclusa una struttura ricettiva situata lungo la statale 90 delle Puglie. L’allarme è stato lanciato nelle prime ore del mattino, e la situazione ha richiesto un intervento tempestivo.

La Sopi, una squadra di intervento specializzata, è stata immediatamente mobilitata verso la località Serroni, dove diversi lanci d’acqua sono stati effettuati dall’alto grazie all’elicottero Lima 4 della Regione Campania, coordinato dal Dos Av 80. Gli operatori sono rimasti in costante contatto con la sala operativa della protezione civile, diretta da Claudia Campobasso.

L’incendio, presumibilmente di origine dolosa, ha devastato oltre 13.000 ettari di terreno, compresi sterpaglie, fogliame resinoso e sottobosco. I vigili del fuoco di Ariano Irpino e Bisaccia hanno svolto un ruolo cruciale nel contenere l’incendio dal basso, coadiuvati da carabinieri, polizia municipale e personale dell’Anas. Anche una squadra del gruppo comunale di protezione civile di Savignano Irpino è intervenuta sul posto, insieme al sindaco di Greci, Nicola Luigi Norcia.

Solo dopo le ore 16:00 la situazione è tornata quasi alla normalità.